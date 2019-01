Pijnlijke spelfout in nieuwe tatoeage Ariana Grande

live Ru­bens-tekening prinses Christina geveild voor ruim 6,1 miljoen euro

16:40 Bij veilinghuis Sotheby’s in New York is vandaag de krijttekening van Peter Paul Rubens (1577-1640) geveild uit de privécollectie van prinses Christina. Het kunstwerk, waarover al wekenlang commotie bestaat, bracht 7 miljoen dollar (ruim 6,1 miljoen euro) op. Onze koningshuisdeskundige Jeroen Schmale volgt de veilig op de voet en twittert over het verloop.