Pink en man al 17 jaar in relatietherapie

,,Hij spreekt Pools, ik spreek Italiaans en onze therapeut spreekt het allebei. We spreken niet dezelfde taal", gebruikt Pink als metafoor om hun verschillen uit te leggen. ,,We komen allebei uit een gebroken gezin dus we hebben geen voorbeeld gehad van hoe je een gezin bij elkaar moet houden in deze gekke wereld."



Wel weet de 39-jarige zangeres, die twee kinderen heeft met de 43-jarige motorcrosser, dat er überhaupt geen handboek is voor hoe een relatie standhoudt. ,,Er is geen model. Er bestaat geen boek dat zegt: zo moet je het doen. Dus gaan we naar therapie en dat werkt."



Pink vindt dat er over het algemeen meer gepraat moet worden over mentale gezondheid. ,,Ik heb goede hoop dat het taboe weggaat omdat meer en meer mensen erover praten", zegt de zangeres. ,,Erover praten is het allerbelangrijkst.”