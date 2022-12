Pink Floyd haalt half miljoen op voor Oekraïne met benefietsingle

Hey Hey Rise Up werd in april uitgebracht en en gitarist en zanger David Gilmour, wiens schoondochter uit Oekraïne komt, zei destijds dat het nummer voortkwam uit solidariteit. ,,We voelden als zovelen de boosheid en frustratie die deze kwaadaardige invasie met zich meebrengt”, vertelde hij.

In het nummer zit een opname van Instagram verwerkt van de Oekraïense zanger Andriy Khlyvnyuk, waarin hij de Oekraïense klassieker Oh, the Red Viburnum in the Meadow zingt. Volgens Gilmour was het een krachtig moment dat hij op muziek moest zetten, waarmee het de eerste nieuwe Pink Floyd-opname in bijna dertig jaar werd.