Pink Floyd-legende Roger Waters kondigt show in Ziggo Dome aan

5 vragen Kledingkeu­ze Linda was geen toeval: ‘Draait erom het merk Linda geen permanente schade oploopt’

Linda de Mol (58) komt voor het eerst sinds de ophef over seksueel misbruik bij The voice of Holland en de rol daarin van haar toenmalige partner Jeroen Rietbergen met haar persoonlijke verhaal. Ze doet dat in haar eigen blad Linda. Vijf vragen.

20 september