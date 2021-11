Pinkpop boekt songfestivalwinnaar Måneskin

‘Eindelijk kunnen we de geruchten bevestigen: Måneskin komt naar Landgraaf! Met een grote glimlach voegen we, exact 200 dagen voor het festival, de Italiaanse glamrockact toe aan het Pinkpop 2022 zaterdagprogramma!’, meldt Pinkpop op sociale media.

Het is niet de eerste keer dat een songfestivalwinnaar op Pinkpop staat. In 2019 verving Duncan Laurence ruim een maand na zijn winst in Tel Aviv de groep First Aid Kit.