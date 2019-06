Pinkpop komende tien jaar niet met Pinksteren

Kritische Willibrord Frequin terug op tv in nieuwe talkshow Genee

10:26 Willibrord Frequin heeft een belangrijke rol in de nieuwe talkshow Café Hendriks en Genee, het laatste woord is aan hem. De oud-journalist voorziet het duo vanaf morgen aan het einde van elke aflevering van commentaar, zo vertelde hij gisteren in Pauw.