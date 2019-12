Pinkpop sleept rocksensatie Guns n’ Roses binnen als derde headliner

De formatie rondom zanger Axl Rose en meestergitarist Slash sluit het festival af op zondag 21 juni en maakt daarmee zijn Pinkpop-debuut. Naast de Amerikaanse hardrockband zijn ook Red Hot Chili Peppers en Post Malone aangekondigd als headliners.

Hits

Guns N’ Roses groeide eind jaren tachtig uit tot een van ‘s werelds bekendste rockbands, met hits als Sweet Child O’ Mine, Paradise City en de rockballad November Rain.

Nadat gitarist Slash de band midden jaren negentig had verlaten, kwam de klad in het succes. Sinds 2016 zijn Slash, Axl Rose en bassist Duff McKagan weer herenigd in de band.

Optredens Nederland

De mannen hebben de laatste jaren de smaak goed te pakken. De band stond in 2017 en 2018 in een uitverkocht Goffertpark in Nijmegen. Die shows duurden vaak langer dan drie uur. Het is nog niet duidelijk of de band zo lang in Landgraaf gaat optreden.

Pinkpop duurt van 19 tot en met 21 juni en is in Landgraaf, Limburg. De kaartverkoop voor de komende editie begon een stuk eerder dan gebruikelijk. De voorgaande jaren begon die pas in het voorjaar, nadat de line-up tijdens de jaarlijkse persconferentie in Paradiso was bekendgemaakt.