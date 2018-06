Pinkpopbezoekers boos over nieuwe regels festival

,,Natuurlijk willen we dat iedereen het naar zijn zin heeft volgend weekend. Let daarom goed op wat je wel en niet meeneemt naar de camping of het festivalterrein, want in verband met de veiligheid mag niet alles mee naar binnen", schrijft de organisatie van Pinkpop vandaag op Facebook met een verwijzing naar de nieuwe regels.



In die nieuwe regels staat onder andere dat grote rugzakken vanwege de veiligheid niet meer zijn toegestaan op het festivalterrein. Alleen tassen met een maximale afmeting van 30 x 21 x 10 cm mogen nog. Het zorgt voor veel kritiek op sociale media. ,,Snap de regel niet helemaal.... is het veiliger als iedereen zijn trui, jas, poncho, etc om zijn middel bindt??? Want ook in een klein tasje of onder je kleding kun je dingen mee "smokkelen" als je dat zou willen. En hoe gaan ze dat controleren, met een "Ryanair-kijken-of-het-past-bakje"? En wat dan als je tas net een paar cm te groot is?...", vraagt Ellen Herben zich af op Facebook.