Pip deelt opmerkelijk koosnaampje en Pauline lapt 1,5 meter aan haar witte laars

Prinses Beatrix laat zich zien op Buiten­speel­dag Jantje Beton

14:09 Prinses Beatrix heeft vanmiddag de landelijke Buitenspeeldag van Stichting Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton geopend in Baarn. Het is de eerste keer dat de 82-jarige prinses zich in het openbaar laat zien sinds de uitbraak van het coronavirus.