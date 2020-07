Pip is om te zoenen en Nicolette laat lippen wapperen

Di-rect verrast met eerste gouden plaat in zeven jaar

14:02 Het is niet overdreven om te stellen dat Di-rect bezig is aan zijn tweede jeugd. De Haagse band was zelden in de 20-jarige geschiedenis zo succesvol als nu met het nummer Soldier On, alweer twee maanden lang het meestgedraaide nummer in Hilversum en verre omstreken. Jammer alleen dat dit succes de band uitgerekend ten deel valt in een tijd dat het niet mogelijk is om dat succes samen op 茅茅n locatie te delen met alle oude en nieuwe fans van de groep.