Pippa Middleton (34) is zwanger

Hans Kazan blijkt magische assistent Victor Mids in Mindf*ck te zijn

8:05 Wie zit er toch in dat gorilla-pak? Dat was de grote vraag tijdens de seizoensfinale van het NPO 1-programma Mindf*ck. Illusionist Victor Mids had beloofd dit gisteravond te onthullen en had aan het einde van de aflevering een verrassing van jewelste in petto. Niemand minder dan Hans Kazan toverde zich zelf tevoorschijn.