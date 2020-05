Pixar introduceert eerste homopersonage in nieuwste film

Out, geregisseerd door Steven Clay Hunter, volgt Greg die op het punt staat in te trekken bij zijn vriend Manuel. Zijn ouders komen helpen met verhuizen, maar Greg zit met een probleem. Hij heeft hun nog niet verteld dat hij homo is. Out laat de weg zien die Greg aflegt naar zijn coming-out.



Het is niet de eerste keer dat in een film van Pixar een lhbt-personage verschijnt. In de animatiefilm Onward, die uitkwam in maart, zat een lesbisch karakter: een cycloop die werkte als politieagente. Deze was slechts in één scène te zien.