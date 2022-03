‘Pixar plaatst zoen tussen twee vrouwen terug in nieuwe film Lightyear na kritiek’

Door de zogenoemde Don’t Say Gay-wet mag er in schoolklassen in Florida niet meer over seksuele oriëntatie of genderidentiteit gesproken worden. Het aangenomen wetsvoorstel zorgde voor flink wat ophef, ook omdat Disney in het verleden steun bood aan lhbti+-gemeenschappen, maar zich in deze kwestie in eerste instantie op de vlakte hield. Later doorbrak het entertainmentbedrijf de stilte en meldde het dat het een donatie zou geven aan organisaties die de rechten van lhbti+’ers beschermen.