Platenlabel Sony Music dumpt R. Kelly

Ook de Nederlandse concertzaal The Box wil liefst van R. Kelly af. Vorige week werd een optreden van de zanger aangekondigd maar al snel bleek dat de evenementenlocatie in de maag zit met het concert, dat gepland staat voor 20 april. ,,Ten tijde van het verhuren van de zaal, was The Box nog niet bekend met de inhoud van de spraakmakende documentaire", zo liet een woordvoerder weten. Het concert in Amsterdam stuitte op veel weerstand. Een petitie met de oproep het optreden te cancelen werd duizenden keren getekend.