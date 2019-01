Platenmaatschappij zwijgt over strafrechtelijke vervolging R. Kelly

Waar onder anderen John Legend, Jada Pinkett Smith, Meek Mill en Omarion zich duidelijk uitspraken tegen Kelly, heeft RCA tot op heden niet gereageerd op verzoeken van de pers. Eerder werd al campagne gevoerd om de muziek van de R&B-ster te boycotten, wat als eerste opgepakt werd door Spotify door de muziek van Kelly niet meer in populaire playlists te zetten. Wel kan zijn werk individueel beluistert worden.

En dat gebeurde veel de afgelopen dagen, met name de dag na de laatste aflevering van de ontluisterende documentaire waarin jonge vrouwen vertellen over hoe de zanger hen manipuleerde, controleerde en misbruikte terwijl ze meestal nog minderjarig waren. Kelly's streams schoten met 16 procent omhoog, iets wat voor velen als een grote verrassing kwam.

Robert Kelly, zoals de muzikant echt heet, reageerde zelf kort op Surviving R. Kelly . Hij zou het programma walgelijk vinden. De 51-jarige artiest zou denken dat de docu een wraakactie is van mensen uit de muziekindustrie waarmee hij het aan de stok heeft.

Oude foto John Legend

Als het aan John Legend ligt, moet R. Kelly hetzelfde lot ondergaan als Harvey Weinstein. Dat zegt de zanger op Twitter, waar hij ingaat op een vraag van een volger die een foto van hem met de gevallen Hollywoodproducent postte. ,,Ik kan me niet herinneren dat je op deze man ooit publiekelijk afgaf. Kun je dit even uitleggen???”, aldus de twitteraar. ,,Ik heb een foto genomen met Harvey, met wie ik meerdere malen heb samengewerkt voordat zijn misbruik aan het licht kwam. Toen dat eenmaal gebeurde, zijn zijn bedrijf en loopbaan geruïneerd en zoiets zou R. Kelly ook moeten overkomen,” aldus Legend, van wie een kiekje met zijn vrouw Chrissy en Weinstein in 2016 werd gemaakt bij het Sundance Film Festival.