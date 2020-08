Plien en Bianca gaan afgelaste voorstellingen inhalen

Plien van Bennekom en Bianca Krijgsman gaan komende maand opnieuw het theater in met hun voorstelling En nu dan?, zo werd vandaag bekendgemaakt. Het afgelopen seizoen was de show al in diverse theaters te zien geweest, maar vanwege de coronacrisis konden zij niet verder spelen.