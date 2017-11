Plien 'Gek van geluk' met monobrauw of mee-eter

video Tienermoeder Joy (18) verovert hart van Anouk

24 november Het is de de 18-jarige Joy van Keep uit Breda vanavond tijdens haar auditie voor The Voice of Holland gelukt indruk te maken op haar favoriete coach, Anouk. De Haagse rockchick drukte op de rode knop toen de jonge Joy Nobody's Perfect van Jessie J zong.