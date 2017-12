Plofkraak in pand van Erik Hulzebosch

Volgens de politie droegen de daders bivakmutsen en vluchtten ze in een donderkleurige personenauto. Het is niet duidelijk of ze erin zijn geslaagd om geld mee te nemen. Het pand heeft volgens De Stentor grote schade opgelopen.



,,De plofkraak vannacht bij de geldautomaat in Gramsbergen toont aan hoe idioot en extreem gevaarlijk deze criminelen te keer gaan. Gevaar voor de samenleving''', zo reageert burgemeester Peter Snijders van de gemeente Hardenberg.



Hulzebosch verhuurt het gebouw aan een kinderdagverblijf. De schade aan het pand is zo groot dat de kinderen er maandag niet terechtkunnen.