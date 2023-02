Plots zitten Vlaamse tv-sterren in reddingsoperatie midden op oceaan: ‘Waar zijn we eigenlijk mee bezig’

Een groep bekende Vlamingen, die voor het Vlaamse tv-programma Over de oceaan met een zeilschip een overtocht maken van Gran Canaria (Canarische eilanden) naar Saint Lucia (Caribisch gebied), is midden op de oceaan in een levensreddende operatie beland. Een ander zeilschip raakte stuurloos waarna er uiteindelijk zelfs een Mayday-oproep werd verstuurd voor een levensbedreigende situatie.

In het Vlaamse tv-programma Over de oceaan gaan zes bekende Vlamingen onder leiding van een ervaren kapitein en stuurman de uitdaging aan om de oceaan over te steken. Daarvoor krijgen ze een uitgebreide training, waaronder ook het gebruik van een reddingsvlot als het zeilschip verlaten moet worden. Het zestal kon toen nog niet vermoeden dat ze dit op dag twaalf met eigen ogen mee zouden maken. Dat terwijl ze halverwege hun overtocht waren, midden op zee.

Voormalig voetbalprof Gert Verheyen en tv-ster James Cooke hebben nachtdienst als er plots via de radio een melding binnenkomt van het zeilschip Charlotte Jane. De bemanning geeft aan dat hun schip stuurloos is, nadat het roer is afgebroken. ,,We zijn wat in shock”, stellen ze eerst nog voorzichtig. Maar niet veel later blijkt het serieus als het Britse zeilschip een Mayday-oproep uitdoet. Een signaal dat enkel uitgestuurd mag worden als er mensenlevens in gevaar zijn.

Kapitein Piet

Even moet het tv-programma wijken voor een levensreddende operatie. Op de Polygala, het zeilschip van de Vlamingen, wordt kapitein Piet wakker gemaakt. Samen met eerste stuurman Willem is hij de enige aan boord met zeilervaring en ze beslissen meteen een reddingsoperatie op te zetten. Wanneer de zon aan de horizon verschijnt, komt het Britse jacht in zicht. Stuurloos dobbert het door het wilde water.

Gelukkig heeft ook een ander schip, het eveneens Britse Magic Dragon, ook de Mayday-melding gehoord. De Polygala zit propvol met twaalf opvarenden. Naast de zes bekende Vlamingen, de kapitein en de stuurman is er natuurlijk ook nog een filmploeg aanwezig. Op het andere schip is gelukkig wel voldoende plek. Vol spanning aanschouwen de deelnemers hoe de vijfkoppige bemanning van de Charlotte Jane de oversteek maakt op een feloranje reddingsvlot, terwijl de golven van 7 meter de operatie bemoeilijken.

,,Waar zijn we eigenlijk mee bezig?”, verzucht kapitein Piet na afloop van de succesvolle reddingsactie. Die ook aangeeft onder indruk te zijn geweest van de oversteek die de bemanningsleden maakten. Hij had het namelijk, mocht er iets met de Polygala gebeuren, heel anders gedaan. ,,Maar zij deden het veel beter.” De bekende Vlamingen waren overigens onderdeel van de Atlantic Rally For Cruisers, daarbij kwam ook een deelnemer om. Dat kregen de kandidaten pas aan het einde van de tocht te horen. Ook zeiljacht Charlotte Jane kreeg een zeemansgraf.

Het programma Over de oceaan was in 2020 in een uitgeklede versie ook op de Nederlandse tv te zien. SBS 6 maakte er Alle hens aan dek van en in plaats van de oceaan werd er gezeild van Las Palmas naar Nederland. Over de oceaan wordt op het Vlaamse Play Vier uitgezonden, dat in Nederland niet te ontvangen is.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: