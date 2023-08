Plottwist in B&B vol liefde: Elise gaat razendsnel ‘samenwonen’ met vriend van Joy

Tijdens een romantisch avondje hadden Joy en Dani veel oog voor elkaar, zo vertelde voice-over Jeroen Kijk in de Vegte donderdagavond in het programma. Beelden zijn er niet van, maar Elise (27) had op haar beurt ‘een opmerkelijke klik’ met Ilidío. Hij is een goede vriend van Joy en werkt samen aan het opbouwen van het b&b-imperium Mount Joy.

,,Als het lukt, wil ik nog even in Malaga blijven. Ik weet niet of je het gisteren gezien hebt, maar ik heb een leuke klik met... Jij weet wie ik ga noemen. Ik weet nog niet of het meer wordt’’, vertrouwde Elise Dani toe terwijl ze haar koffer inpakte. Fashion stylist Dani (26) was het al opgevallen en sprak van een ‘plottwist’. Volgens Ilídio doet hij ‘dit nooit’, vertelde hij tegen Joy. ,,Maar er is echt iets. Er is een connectie, ik voel die vonk.’’

Leeg huis

Joy - ‘ik ben blij en ik word hier bijna emotioneel van’ - deed er nog een schepje bovenop. ,,Wat ik belangrijk vind, is dat ik een paar dagen met Dani kan spenderen. Maar ik heb nog een huis dat leeg staat, daar woont hij normaal gesproken, dus ga daar lekker zitten.’’

Voor Elise gaat het samenwoonexperiment nogal snel. ,,Het is niet dat we nu iets hebben, maar dat we het kunnen ontdekken. Het is een sprong in het diepe, maar ik houd van het avontuur.’’

De ontwikkelingen doen denken aan het laatste seizoen van Boer zoekt vrouw, toen deelneemster Cora plots viel voor de charmes van de broer van boer Evert, Koop. Ze dronken thee en hadden app-contact, maar het liep niet uit op een relatie. Haar deelname aan het datingprogramma, bracht Cora wel wat. ,,Nu durf ik toch wel te zeggen wat ik nooit heb gedurfd: Cora mag er ook zijn. Dat kon ik eerder niet uit mijn strot krijgen’’, vertelde ze later.

