Plottwist in De Verraders: ‘We hebben een monster in huis gehaald’

Met hun nachtelijke onderonsjes leken ze een voorsprong te hebben op de rest: de ‘Judassen’ in tv-spel De Verraders . Maar na een bizarre plottwist vertrouwen óók zij elkaar niet langer. Wie van dit trio is het sluwst?

SPOILERALERT: wil je niet weten wie de afvaller is? Lees dan niet verder.

,,Gaan we samenwerken, of gaan we elkaar tegenwerken?” Kees Boot - hoofd schuin, gerezen wenkbrauw - klinkt even als juf Ank uit De Luizenmoeder. Hij staat in het torentje van Kasteel Erenstein, waar de drie verraders elke nacht bij elkaar komen om snode plannen te smeden. Willen zij de zilverschat winnen in dit avonturenspel van RTL, dan moeten zij de groep opzetten tegen onschuldige deelnemers. Maar Boot twijfelt ernstig aan zijn nieuwe bondgenoot.

Tegenover hem staat niet langer verrader Diederik Jekel. Die is vorige week ontmaskerd. Onder de bruine cape kijken twee blauwe ogen hem recht aan. Samantha Steenwijk is de nieuwe ‘Judas’ en ze is bloedjefanatiek. De zangeres ging in op het slinkse plan van Boot en Holly Mae Brood om over te lopen van ‘getrouwe’ naar ‘verrader’ en neemt direct de leiding. Steven Kazàn is de volgende die moet vertrekken, zegt ze. Want Francis, Chatilla, Abbey en Loiza? Die vertrouwen haar blind. En die arme Steven? Die is toch al verdacht.

Monster

Boot heeft direct spijt van zijn deal met Steenwijk. ,,Iemand die zegt: ‘Nee joh, iedereen eet uit mijn hand. Ik weet precies wat er speelt.’ Die moet je dus niet in je team hebben. Die is tot alles in staat?” Alles? Dus ook verraad van haar eigen bondgenoten? Ja, daar is hij vrij zeker van. Boot zucht en plukt aan zijn baard. ,,We hebben een monster in huis gehaald.”

Maar is dat niet een beetje hypocriet? Gaan deze drie verraders niet allemaal over lijken? Uiteindelijk draait het tv-spel maar om één ding: zoveel mogelijk onschuldige deelnemers (de getrouwen) uit het programma knikkeren, zodat één van de verraders er met het zilver vandoor gaat. Maar wie van dit nieuwe trio is het meest geraffineerd?

Tijd voor wat psychologie van de koude grond. Holly Mae Brood lijkt een goede kanshebber. Zij is tot nu toe één van de minst opvallende kandidaten. Haar tactiek is simpel: kijk als een ‘hert in de koplampen’, zo vaak mogelijk. Voor extra theatraal effect slaat ze regelmatig haar hand voor de mond en roept dingen als ‘mijn hersenen zijn één grote soep’ of ‘ik weet het écht niet meer’. Intussen liegt ze recht in het gezicht van haar vriendin Abbey Hoes en stemde ze vorige week haar bondgenoot Diederik Jekel weg, om zichzelf niet verdacht te maken. Tja, dat was niet makkelijk, maar hé, het is maar een spelletje. Nog even volhouden! Door deze strategie werd er tot nu toe niet op haar gestemd aan de Ronde Tafel.

Kees Boot moet het van zijn acteerwerk hebben. Deze ‘Judas’ perst er met gemak een paar tranen uit, wanneer vriend Loek Peters uit het spel lijkt te vliegen. Is het de spanning van het psychologische tv-spel of zijn de tranen ronduit fake? Waarschijnlijk het laatste. Boot weet allang dat zijn vriend geen gevaar loopt, maar overtuigt toch weer een paar zieltjes aan tafel. En die had hij vanavond nodig, want zijn positie is wankel geworden.

En dan hebben we nog de nieuwkomer: Samantha Steenwijk. Zij was tot voorkort de leider van de groep. Ze observeerde haar omgeving met priemende ogen, maakte aantekeningen in haar schriftje en wist zo Diederik Jekel te ontmaskeren. Vanavond stemde ze Steven Kazàn uit het spel, om het vertrouwen van haar twee, nieuwe bondgenoten te winnen. Balend verliet Kazàn het kasteel, maar daar lag de zangeres niet wakker van. Ze broedt al op een nieuw plan, waarin ze haar vriendinnen Francis en Chatilla zal moeten overtuigen van haar onschuld. Kees Boot krijgt volgende week in elk geval een doodskus, maar dat weet hij uiteraard nog niet. Tijdens het nachtelijke onderonsje kijkt ze hem lang en diep in de ogen. ,,Vriendjes?” vraagt hij. ,,Honderd procent!” antwoordt ze.

