Poedelnaakt op naturistencamping een hamer zoeken

1. Grimm re-edit

Nog nooit vertoond: een Nederlandse regisseur die zo ontevreden is over de film die hij heeft gemaakt dat hij de productie helemaal opnieuw monteert. Alex van Warmerdam heeft het gedaan met Grimm, die uit 2003 stamt en waarover hij zelf totaal niet tevreden was. Met een andere editor legde hij zijn film met onder anderen Halina Reijn en Frank Lammers – losjes gebaseerd op enkele sprookjes van de gebroeders Grimm – onder de loep en kortte scènes in, veranderde soms de volgorde en bracht niet eerder gebruikte fragmenten aan. Het resultaat kan pas beoordeeld worden als beide films naast elkaar worden gelegd. Wat is de betere versie? Zet Van Warmerdam met deze aanpak misschien een trend? Kunnen er niet meer Nederlandse films opnieuw gemonteerd worden? Redbad om te beginnen?