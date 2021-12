Politie deelt beelden overvallers Lil’ Kleine, rapper gooide horloge van een ton weg

Joris van Ooijen (74), de man achter ‘All you need is love’ en ‘Wie ben ik?’, overleden

Het bekendste tv-programma van Nederland? Misschien wel All you need is love, dat sinds 1992 elke kerst liefdevol maakt. Robert ten Brink is de eerste naam die er aan verbonden wordt. Maar zonder Joris van Ooijen had het programma nooit bestaan. De bedenker overleed op 1 december, 74 jaar oud, na een kort ziekbed.

18:51