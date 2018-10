Politie gaat Job Gosschalk verhoren na zedenaangifte

UpdateCastingdirector Job Gosschalk zal op korte termijn worden verhoord door de politie. Hij wordt verdacht van een zedendelict. Het politieonderzoek bevindt zich in een afrondende fase, zegt het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam.

Het onderzoek is gestart na een aangifte van een zedendelict. Daarnaast is er nog sprake van een melding, die officieel geen onderdeel uitmaakt van het onderzoek. De officier van justitie moet na het verhoor van Gosschalk – het OM spreekt alleen over een ‘mannelijke castingdirector’ - beslissen of hij ook daadwerkelijk wordt vervolgd.

Gosschalk (51) was mede-eigenaar van Kemna Casting. Hij was betrokken bij de casting van talloze films en tv-series waaronder Zwartboek, Flikken Maastricht en Baantjer. In november 2017 kwam hij in het nauw toen acteurs (onder wie Winston Post en Yorick van Wageningen, maar ook Arie Boomsma) vertelden over seksuele intimidatie en machtsmisbruik. Het is onbekend op basis van wiens aangifte het politieonderzoek is gestart.

Kemna had bijna een monopolie als het ging om het kiezen van acteurs voor rollen. Gosschalk gaf eind vorig jaar aan dat er nooit sprake was van fysiek contact, maar dat hij wel te ver is gegaan. Hij legde zijn werk neer. Het bedrijf, dat een vertrouwenspersoon voor meldingen van misstanden aanwees, heeft nu een nieuwe naam: Post Castelijn Casting.

Ook de Nederlandse Beroepsvereniging voor Film- en Televisiemakers (NBF) schoof naar aanleiding van Gosschalk-kwestie een onafhankelijke vertrouwenspersoon naar voren. Ron Toekook van de NBF vindt nu dat er snel algemene gedragsregels voor omgangsvormen (ook voor bijvoorbeeld het filmen van scènes met een intiem karakter) moeten worden opgesteld. ,,Wij gaan ons hard maken om dat eindelijk eens te realiseren.’’

Opluchting

Acteur Willem Drieling (47), die eerder zijn verhaal vertelde aan het AD, reageert opgelucht op het nieuws dat Gosschalk binnenkort door Justitie wordt verhoord. Hij was een jeugdspeler bij Ajax toen hij op straat door de castingdirector werd gescout. Binnen een week stond hij naar eigen zeggen als 16-jarig jongetje naakt onder de douche voor een fotosessie, omdat ‘een goede acteur uit zijn comfortzone moet durven treden’. Hij zou ook seksuele handelingen bij zichzelf hebben moeten verrichten.