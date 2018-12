Politie NY en LA bevestigt eindelijk: Die Hard is kerstfilm

Die Hard, dat dertig jaar geleden uitkwam, vertelt over een agent uit New York (Bruce Willis) die op kerstavond als enige een groep terroristen kan stoppen die een wolkenkrabber in Los Angeles hebben gegijzeld. ,,Onze partners in New York zijn altijd welkom om in de voetsporen van John McClane te treden en langs te komen in onze stad’’, meldt de account van de LAPD. ,,Wij bedanken onze collega’s in Los Angeles die sinds de aanval van terrorist Hans Gruber op Nakatomi Plaza zijn blijven helpen Kerstmis veilig te houden’’, aldus het korps van New York.