Politie: Vermiste actrice Naya Rivera vermoedelijk verdronken

UPDATEDe Amerikaanse actrice Naya Rivera (33), die vermist raakte tijdens een boottocht met haar 4-jarige zoontje Josey op een meer in Californië, is vermoedelijk verdronken. Dat heeft de lokale politie donderdag tijdens een persconferentie gezegd.

,,We vermoeden dat er een ongeluk is gebeurd en dat ze verdronken is in het meer’’, zei woordvoerder Chris Dyer van de politie in Ventura County, die benadrukte dat er geen tekenen zijn van kwade opzet. Er wordt nog steeds gezocht naar haar lichaam. ,,Het doel is nog altijd om mevrouw Rivera thuis te brengen bij haar familie’’, aldus Dyer op een persconferentie donderdag.

Politiesergeant Kevin Donoghu zei dat de zoekactie naar de 33-jarige actrice inmiddels is veranderd in een bergingsoperatie.

Volgens hem wordt het zoeken naar het lichaam van Rivera bemoeilijkt door de vele begroeiing in het ongeveer 9 meter diepe water van het meer, waardoor het zicht voor de duikers beperkt is. De vegetatie zou ook voor Rivera een probleem geweest kunnen zijn, zegt Donoghu. ,,Als haar lichaam verstrikt is geraakt in iets onder water, komt het misschien nooit meer tevoorschijn.’’

De voormalig Glee-actrice verdween woensdagmiddag toen ze met haar zoontje aan het varen was op het Piru meer, zo’n 90 kilometer ten noordwesten van de binnenstad van Los Angeles. Een medewerker van het bedrijf dat de bootjes verhuurt vond haar zoon woensdagnamiddag ongedeerd maar alleen terug in het vaartuig.

Volgens Donoghu vertelde de jongen dat hij en zijn moeder uit de boot waren gegaan om te zwemmen en dat hij op de boot terugkeerde, maar dat ,,zijn moeder niet uit het water heeft kunnen komen’’.

Op een beveiligingsvideo van woensdag is te zien hoe Rivera en Josey met de boot vertrekken, iets wat de actrice wel eerder had gedaan. ,,Ze had ervaring met een boot op het meer hier’’, zei Donoghue. Rivera’s identiteitsbewijs en een volwassenen-reddingsvest zijn aangetroffen in de boot en haar auto stond op het parkeerterrein aan de wal.

Een duikteam, helikopter en drone hebben ook de hele woensdag gezocht naar Rivera, maar de operatie werd ’s nachts tijdelijk stilgelegd.

Zoontje bij vader

De vader van de 4-jarige Josey heeft zich inmiddels over de kleine ontfermd. Ryan Dorsey, met wie Rivera 4 jaar getrouwd was, spoedde zich zo snel mogelijk naar het meer waar Naya verdwenen is, schrijft People.

De 36-jarige Dorsey werd later gespot bij zijn huis in Los Angeles, samen met zoon Josey. Volgens de politie maakt het jongetje het naar omstandigheden goed en is hij in goede handen. Naya en Ryan deelden de voogdij over Josey en kwamen bij hun scheiding overeen geen alimentatie van elkaar te willen hebben.

De relatie tussen de twee was tumultueus. Ze trouwden in 2014, maar waren in 2017 alweer van plan te gaan scheiden. Uiteindelijk zagen ze daar vanaf, om vervolgens in 2018 alsnog de stekker uit hun huwelijk te trekken.

Volledig scherm Op het water gaat de zoektocht naar Naya Rivera onverminderd door. © REUTERS

Op sociale media staan fans en oud-collega’s massaal stil bij de vermissing. Onder anderen Demi Lovato en Heather Morris vroegen hun volgers via Instagram Stories om te bidden voor Rivera’s terugkomst.

Glee-actrice Naya Rivera vermist na boottocht:

Volledig scherm Hulpdiensten en politie bij Lake Piru. © REUTERS