‘Politiek incorrecte’ show van Theo Maassen valt in de smaak bij de kijker

De voorstelling Situatie Gewijzigd van Theo Maassen is allerminst een allemansvriend te noemen. Gisteravond schakelden 793.000 kijkers in op NPO 1, een redelijke score voor de zender. Dat zijn er iets minder dan voor zijn voorlaatste show Vankwaadtoterger, die dit jaar ook uitgezonden werd. Daarin verklaarde hij de humor heilig. Dit keer neemt hij het op voor ‘de witte man’, die volgens de cabaretier nogal onder vuur ligt de laatste tijd.



Daarin schuwt hij geen enkel taboe. Er volgt een spervuur aan incorrecte grappen over onder anderen vrouwen (‘mensen met een hormonale afwijking’). Bij een enkeling stuit dit tegen de borst. Maar het merendeel van de reacties is lovend met als ondertoon dat er eindelijk weer over gevoelige onderwerpen gelachen mag worden. Zo is een veel gelikete tweet: ‘Kan er niet omheen: Theo is een briljante denker en beoefent zijn vak als cabaretier optimaal.’