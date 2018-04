Popgroep Ch!pz werkt aan reünie

Beau hoorde hele nacht jongetje huilen in brand­won­den­cen­trum

18:39 Het Brandwondencentrum van het Maasstad Ziekenhuis is de laatste stop in de documentaireserie waarin Beau van Erven Dorens instellingen bezoekt waar je normaal niet binnenkomt. In Beau Five Days Inside ontmoet de presentator onder andere een kind dat een kop hete thee over zich heen heeft gekregen.