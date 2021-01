Poppen als publiek in nieuw seizoen Wie ben ik?

,,We hebben circa 50 etalagepoppen laten bezorgen die naakt bij ons werden afgeleverd. We hebben ze voor de gelegenheid maar wel even netjes aangekleed”, aldus Eva Peters, woordvoerder van EndemolShine Nederland.



De poppen zitten tussen het toegestane ‘echte’ publiek dat onderdeel is van het programma. De opnames van Wie Ben Ik? zijn in volle gang. Het programma is vanaf 14 januari te zien bij RTL 4.



Wie ben ik? is een langlopende show. Het programma startte al in 1990. Ook toen was Caroline Tensen de presentatrice, met als teamcaptains destijds Ron Brandsteder en André van Duin.