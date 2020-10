Populaire K-popboyband BTS verwikkeld in politiek spel: Chinese fans zijn razend

De Koreaanse boyband BTS is voor het derde jaar op rij genomineerd voor de American Music Awards. Hun YouTube-muziekvideo’s breken alle records en hun management Big Hit Entertainment is zelfs sinds kort op de aandelenbeurs van Seoel te vinden. Wereldwijd geniet BTS enorme populariteit, ook in China. Maar enkele uitspraken van de boyband zijn bij hun Chinese fans flink in het verkeerde keelgat geschoten.

De controverse ontstond rond de 70-jarige herdenking van de Koreaanse Oorlog. Die oorlog wordt door verschillende partijen anders uitgelegd. Eerder deze maand nam BTS de James Van Fleet Award in ontvangst, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan Koreanen of Amerikanen die zich inzetten voor de goede relatie tussen de VS en Zuid-Korea.

Tijdens de uitreiking zei frontman RM dat Zuid-Korea en de VS een ‘geschiedenis van pijn’ delen in de jaren 1950-1953. Deze uitspraak maakte veel Chinese fans op social media boos, omdat RM het perspectief van China (dat Noord-Korea steunde) helemaal niet noemde. Ongeveer 200.000 Koreaanse soldaten zijn tijdens het conflict gesneuveld, evenals 36.000 Amerikanen. Volgens Chinese staatsmedia lieten 180.000 Chinese soldaten het leven tijdens de oorlog.

Honderdduizenden troepen

Tijdens een bezoek aan een tentoonstelling die de Chinese betrokkenheid bij de Koreaanse Oorlog herdenkt gooide president Xi Jinping van China een week later olie op het vuur. Hij noemde de oorlog een gevecht tegen ‘imperialistische indringers’. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde in duidelijke taal door te zeggen dat het een feit is dat Noord-Korea op 25 juni 1950 met hulp van Mao Zuid-Korea is binnengevallen. ‘Toen de vrije wereld vervolgens terugvocht stuurde de Chinese Communistische Partij honderdduizenden troepen, en garandeerde daarmee de vernietiging van het Koreaanse schiereiland.’ De woordvoerster van het ministerie bedankte BTS zelfs in een tweet voor hun uitspraken tijdens de Van Fleet-uitreiking.

Verschillende experts zien Xi’s woorden in de context van een steeds zelfverzekerder China op het wereldtoneel. Woo Su-keun van de Concordia International University zegt dat Xi impliceert dat het tijdperk van Amerikaanse werelddominatie over is. Zijn uitspraak is direct gericht aan het eigen volk en moet een gevoel van ‘rood patriottisme’ oproepen. Seoel reageert vooralsnog niet direct op de uitspraken vanuit zowel Peking als Washington. Volgens waarnemers doet Seoel dit om de veiligheid in Noordoost-Azië te waarborgen.

