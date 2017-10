Populairste dj's zijn zeker niet de grootverdieners

Actrice Mayim Bialik boos over kritiek op Wein­stein-ar­ti­kel

7:34 Mayim Bialik heeft gereageerd op de kritiek die ze de afgelopen dagen kreeg op een essay dat ze schreef voor de New York Times. De The Big Bang Theory-actrice schreef in het stuk, met de titel Feminist Zijn In Harvey Weinsteins Wereld, dat ze zich bewust conservatief kleedt. Dat doet ze onder meer om mannen niet het hoofd op hol te brengen.