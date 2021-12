Populariteit Even tot hier niet te stoppen: weer nieuw kijkcijferrecord

Even tot hier is qua kijkcijfers met een bijzonder seizoen bezig, maar ook krijgt het programma lovende kritieken. Zo schreef tv-columnist Angela de Jong al eerder: ‘ Van der Laan en Woe zijn niet alleen het hoogtepunt van het weekend, ze sleepten ons de afgelopen twee jaar ook door alle coronagolven heen. Ze zijn even kritisch op het beleid van het kabinet, als dat ze vóór vaccinatie zijn. En alleen zij kunnen dat alles naadloos verbinden met de ravage die botox heeft aangericht in het gezicht van Linda de Mol.’



Ook tv-coryfee Henny Huisman is onder de indruk van het tweetal en schreef zelfs een ode aan het programma. De presentator, die in zijn hoogtijdagen furore maakte met de Soundmixshow en de Mini-playbackshow, reageerde onder meer. ,,Die Niels en Jeroen worden steeds bekwamer, want ik geef het je te doen met de actualiteit, die verandert per minuut van leugen naar waarheid.’’



Even tot hier was op het NOS Journaal van 20.00 uur na (ook ruim 2,1 miljoen kijkers) het best bekeken programma van de dag. MINDF*CK, ook te zien op NPO 1, volgt met 1,7 miljoen kijkers. RTL 4 bleef op prime time onder het miljoen met respectievelijk Chantals Pyjama Party (768.000 kijkers) en Een Tegen 50 (825.000). Sterren op het Doek werd op NPO 2 door 694.000 mensen gevolgd.



Op SBS6 ging het nieuwe programma The Big Balance, waarin bekende Nederlanders gaan highlinen, van start met 523.000 kijkers. Aansluitend trok de Top 4000 Muziekquiz 532.000 belangstellenden.