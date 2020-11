Populariteit ‘gravinfluencer’ Eloise niet te stoppen: meer dan 200.000 volgers

,,Toen ik dit account begon had ik oprecht nooit gedacht dat mensen het interessant zouden vinden of het zouden volgen”, laat de 18-jarige op Instagram weten. ,,En nu 200.000 volgers verder, het is ongelofelijk.” Ze zegt het nooit voor de likes te hebben gedaan, maar noemt het aantal volgers ondanks dat ‘echt wel verbazingwekkend’. Ook bedankt ze haar volgers, die haar naar eigen zeggen blij maken.

Eloise is erg actief op Instagram en geeft geregeld een kijkje in haar leven. Ze is in korte tijd getransformeerd van een onbekende Oranjetelg naar een mediapersoonlijkheid. Begin mei had ze nog maar net 6000 volgers, in juli verwelkomde ze haar 100.000ste volger.

TikTok

Naast Instagram is Eloise ook te volgen op TikTok. Een filmpje daarop ging eerder deze maand viral. Boven de beelden stond geschreven Show the thing that made you famous, oftewel ‘laat zien waar je bekend van bent’. En dus laat Eloise op een vrolijk muziekje dansend haar ouders zien. Constantijn maakt een golvende beweging met zijn handen in elkaar gevouwen en Laurentien knikt als ze in beeld is op de beat mee.



De beelden werden korte tijd later verwijderd. Haar vader reageerde op twitter op het filmpje: ‘Dochters en social media... zucht.’