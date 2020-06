Pornoacteur Ron Jeremy aangeklaagd wegens seksueel misbruik

video Eerste optreden voor 1000 man gepland in Den Bosch: Najib opent gloednieuw Mainstage

15:34 DEN BOSCH - De stilte doorbreken. Dat is wat de nieuwe entertainmenthal Mainstage van de Brabanthallen in Den Bosch als eerste in Nederland wil én gaat doen. Cabaretier Najib Amhali trapt op 4 september af in de gloednieuwe hal waar op dat moment maximaal duizend bezoekers in kunnen.