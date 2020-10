Post Malone grote winnaar tijdens Billboard Music Awards

Dance Dance Dance keert voorlopig niet meer terug

12 oktober Na kijkcijferkanon Miljoenenjacht lijkt SBS 6 met Wie van de 3? op de zondagavond wederom goud in handen te hebben. Maar liefst 1,3 miljoen kijkers genoten van de terugkeer van het aloude televisiespelletje. Met nog zes opnames te gaan van dit seizoen, durft presentatrice Wendy van Dijk (49) zelfs al voorzichtig te spreken van een tweede reeks van de onverwachte kijkcijferknaller. Voor haar programma Dance Dance Dance is voorlopig geen plek bij de zender, zo maakte de presentatrice vanavond bekend in RTL Boulevard.