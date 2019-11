PowNed-baas: Er staat Ongehoord Nederland een hoop shit te wachten

,,Nu is het nog leuk, maar bij Ongehoord Nederland zullen ze al snel denken: waar zijn we in vredesnaam aan begonnen?’’ Het nieuws dat onder anderen journalist Arnold Karskens en oud VVD-kamerlid Ybeltje Berckmoes proberen een nieuwe omroep te lanceren (met steun van de PVV en Forum Voor Democratie), brengt bij Dominique Weesie van het nu tien jaar jonge PowNed, veel herinneringen naar boven. En die zijn niet allemaal even positief.



,,Natuurlijk, het is een geweldig spannend avontuur. En petje af voor het lef van Ongehoord Nederland. Hoe opener het publieke bestel, hoe beter’’, vertelt Weesie. ,,Maar er staat je een hoop shit te wachten. Het was ons doel Hilversum op te blazen. Nou, dat gaat je dus nooit lukken.’’



Ongehoord Nederland, dat zich maandag op deze website voor het eerst liet horen, wil tv- en radioprogramma’s maken over onder meer de bezorgdheid om migratie, de ‘zin en onzin’ van klimaatverandering en het zwartepietendebat. Deze moeten een stem geven aan mensen die zich nu ongehoord voelen en dat is volgens de oprichters ‘zeker een derde van Nederland’. Weesie: ,,Een mooi streven, maar of het je lukt…?’’



PowNed (voortgekomen uit de website GeenStijl) werd eind 2008 opgericht en zeven weken later had de omroep de 50.000 benodigde leden in huis. ,,Dat was nog het makkelijkste deel. Dan moet je in een lijvig dossier uitleggen wat je toegevoegde waarde is. Een compleet beleidsplan inclusief tien concrete tv- en radioformats. Echt, een universiteitsscriptie is minder werk.’’