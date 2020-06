Powned zendt coronaconference Hans Teeuwen uit

De show, Smerige Spelletjes, gaat over een artiest die thuis zit en langzaam gek wordt. Er wordt veel gepraat over corona en hierdoor krijgt het publiek een kijkje in het hoofd van Teeuwen. Hij is de eerste cabaretier die een gehele show vanuit huis maakt, maar hij ziet mogelijkheden. ,,Wellicht dat dit niet bij een eenmalige voorstelling blijft, maar dat ik in de toekomst vaker op deze manier ga werken."