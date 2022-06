Presentator Jamie Trenité wordt vader

Met video Meer dan 25 jaar celstraf geëist tegen R. Kelly

De openbaar aanklager in de Verenigde Staten heeft meer dan 25 jaar gevangenisstraf geëist tegen R. Kelly. De 55-jarige zanger werd eerder schuldig bevonden aan het misbruik maken van minderjarige meisjes en hen illegaal naar verschillende staten in Amerika brengen, wat in de Verenigde Staten gezien wordt als ‘sex trafficking’. Dit meldt Reuters.

9 juni