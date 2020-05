Presentatoren Shine a Light overweldigd na hartverwarmende reacties

Gisteravond geen Songfestival in Rotterdam, maar wel een speciale uitzending die in 45 landen live werd uitgezonden. Het programma Eurovision: Europe Shine a Light werd vanuit Hilversum gemaakt als pleister op de wonde na het annuleren van het songfestival vanwege de coronacrisis. Edsilia, Chantal, Jan en Nikkie - die eerder nog het Songfestival aan elkaar zouden praten - werden ook voor deze show gevraagd als presentatoren. En daar zijn ze, ondanks de omstandigheden, ontzettend dankbaar voor.



‘Oh, ik ben nog zo aan het nagenieten, wat was het te gek en bijzonder! Een alternatieve show voor het Eurovision Songfestival, het was zo goed in elkaar gezet. Iedereen die in een korte tijd zoiets moois neer heeft kunnen zetten, niet normaal!’, blikt Edsilia Rombley terug op haar avond. De zangeres zet ook haar collega’s in het zonnetje. ‘We hadden zo’n goede vibe met elkaar. Ik voelde me heel erg vertrouwd met het team. Dankzij hen hebben we echt iets moois neer kunnen zetten, dus ik wil iedereen ontzettend bedanken voor het meeleven en alle support, want het was echt een spannend avontuur!’



Rombley is dankbaar dat de organisatie van het Eurovisie Songfestival haar zoveel vertrouwen heeft gegeven. ‘Hoe mooi is het dat we heel Europa en Australië toch hebben kunnen verbinden in deze moeilijke tijd. Het was voor veel mensen echt een lichtpuntje: Europe Shine A Light!’