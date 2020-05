Presentatoren Songfestival schitteren in feestelijke outfits: ‘Prachtig’

Edsilia Rombley maakte vanavond haar entree in een donkerblauwe strapless jurk met een grote strik van gaas. Chantal Janzen werd in een roze off-shoulder jurk gehezen met een hoge split en ook de outfit van Nikkie de Jager mag er zijn: de wereldberoemde YouTuber ging voor een bling bling jurk met een sleep tot haar knieën. Jan Smit, die als enige man deel uitmaakt van het presenterende team, werd in een zwart pak gestoken met een wit overhemd daaronder en droeg daarbij een bril met een zwart montuur.