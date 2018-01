Presentatrice Shelly Sterk stapt over van RTL naar SBS 6

Gordon laat na klachten foto's Kevin Spacey uit koffiezaak verwijderen

13:05 Gordon (49) heeft per direct alle foto's van de onder vuur liggende Hollywoodacteur Kevin Spacey uit zijn Blushing-koffiezaak in Amsterdam verwijderd. Volgens Goor kreeg hij de laatste tijd steeds vaker van buitenlandse gasten die boos kritiek uitten over de aanwezigheid van Spacey die onderdeel was van een fotowand met internationale sterren.