Presentatrice Welmoed Sijtsma naar Goedemorgen Nederland

Fans nemen afscheid van overleden Queen of Soul Aretha Franklin

7:54 Fans kunnen vandaag en morgen afscheid nemen van de legendarische soulzangeres Aretha Franklin in Detroit. De Queen of Soul wordt opgebaard in het Charles H. Wright Museum of African American History. Van 09.00 uur tot 21.00 uur, lokale tijd, kunnen muziekliefhebbers de zangeres de laatste eer bewijzen.