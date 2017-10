Presentatrice Zarayda Groenhart bevallen van meisje

Zarayda schrijft vol trots bij het plaatje: ,,Heerlijk even in een cocon gezeten met dit kleine wonder. Ik moet mezelf nog elke dag in mn arm knijpen dat ze er echt is. Wat een liefde, wat een wonder. Een intens mooi avontuur. Welkom lieve Eleia!!!"

Zarayda Groenhart is een Nederlandse presentatrice. Ze is vooral bekend van presentatrice van de BNN-programma's Try Before You Die en Spuiten en Slikken. In 2013 was Groenhart Wie is de Mol-kandidate.