Preutse Chantal Janzen gaat topless en Monique heeft hartpijn

Het gaat er heftig aan toe tussen Patricia Paay en haar dochter Christina Curry die zichzelf voor het nieuwe programma In Therapie lieten filmen tijdens intensieve therapiesessies. De twee schieten constant in de verdediging, zo blijkt uit de eerste beelden.

Een heftige eerste aflevering #BNersInTherapie met Patricia Paay en dochter Christina, vanavond 20:30 uur bij RTL 5. Een foto die is geplaatst door null (@rtl5) op 17 May 2018 om 1:53 PDT

Actrice Liza Sips heeft zichzelf met zoontje Jonah vereeuwigd op haar beste selfie ever.

Onze beste selfie EVER 🐻❤ Een foto die is geplaatst door null (@lizasips) op 17 May 2018 om 2:38 PDT

Acteur Patrick Martens is op een tropisch festival aan het dansen geslagen met zijn 'merjores amigos', waaronder Georgina Verbaan, die - hoe toepasselijk - haar Dr. Martens-schoenen aantrok.

#tbt dansen met deze Merjores amigos! #💃🏻 #festival #tropical #hawaii #friends #summer #dance @tropikalifestival Een foto die is geplaatst door null (@patrickmartens1) op 17 May 2018 om 2:43 PDT

Voor een covershoot van haar eigen blad is de ietwat preutse Chantal Janzen uit de kleren gegaan. La Janzen, die op 29 maart beviel van zoontje Bobby, durfde onder het mom 'ik heb wel de broek aan' niet verder te gaan dan wat topless shots.

@chantaljanzen.official: 'Ik vind het als je bekend bent sowieso wel lastig met social media in hoeverre je je blootgeeft en dingen deelt.' #hoeblootgeeftchantalzich #bekijkhetindehelevideo #linkinbio #backstage #covershoot #openenbloot Een foto die is geplaatst door null (@andcgram) op 17 May 2018 om 4:00 PDT

Tanja Jess en haar hubby Charly Luske zijn trots op hun oudste zoon Billy Charles Jovan die voor zijn vijftiende verjaardag is getrakteerd op een apart verjaardagstaartje en een envelop met inhoud.

Psychologe en vriendin van producer John Ewbank Kelly Weekers kan inmiddels een boek schrijven over haar onzekere periodes. Vandaag blikt ze terug op haar modellenleventje, waarin de blondine naar eigen zeggen constant te horen kreeg wat ze vooral niet goed deed.

Niemand minder dan acteur Tim Immers maakt vanavond na 23 jaar zijn rentree in moedersoap Goede Tijden Slechte Tijden. Zijn karakter Mark de Moor is terug uit Italië met plannen om een nieuw bestaan in Meerdijk op te bouwen.

#Mark en #Marieke zijn terug in #Meerdijk! ✨ Swipe voor meer foto's! #GTST #theyareback #terugkeer #herenigd @timimmersofficial @lidewijmahler Een foto die is geplaatst door null (@gtst) op 17 May 2018 om 4:17 PDT

Presentatrice Bridget Maasland is vermoedelijk niet in RTL Boulevard te zien nu ze zit vastgeplakt aan haar bank in haar huis in de chique Amsterdamse wijk Oud-Zuid.

Niet vooruit te branden!!! #alsikgazittenwiliknooitmeeropstaan #mijnlijfwilvandaagniet Een foto die is geplaatst door null (@bridgetmaasland) op 17 May 2018 om 4:22 PDT

Het is glasbak-Thursday! De Jeugd van Tegenwoordig nam een speciale single op om de verjaardag van de glasbak te vieren en Kim van Kooten heeft een nieuwe sweater gescoord in de GlasBaksel Desserts.

vandaag influence ik met heel mijn hart en lichaamstaal de glasbak. in mijn glasbaktrui. ik glasbak al mijn hele leven. proud. I’m a proudmotherglasbakker. en die nieuwe van @dejeugd is #lekker!! #glasbak 🤪🍾🍾🍾 Een foto die is geplaatst door null (@kimvankootenista) op 17 May 2018 om 4:36 PDT