Pride Amsterdam afgelast. ‘Niet haalbaar in 1,5-metermaatschappij’

Stichting Amsterdam Gay Pride (AGP), de organisator van Pride Amsterdam, zag geen mogelijkheid het feest door te laten gaan. ,,We lopen tegen te veel onzekerheden en beperkingen aan”, zegt scheidend voorzitter Frits Huffnagel van de stichting. ,,Bovendien is een Pride organiseren in een 1,5-metermaatschappij ook niet haalbaar. Volle straat- en pleinfeesten en honderdduizenden mensen op de kade en boten langs de route, dat kan in deze tijd gewoon niet.”

Huffnagel is ontzettend blij met de gemeentelijke maatregelen. ,,Anders hadden we het niet kunnen bolwerken.”

Toelichting gemeente

Burgemeester Halsema licht de annulering van het evenement toe in een brief aan de gemeenteraad. ‘Door alle maatregelen die zijn genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan, is het hoogst onzeker of het evenement wel door kan gaan in augustus’, schrijft de gemeente.