Prince heeft kluis die 'nucleaire ramp zou overleven' vol muziek

Prince nam bijna aan de lopende band muziek op die hij bewaarde in een grote kluis op zijn landgoed Paisley Park. Volgens zijn musical director Morris Hayes is de ruimte gigantisch en zijn de wanden ervan zo dik dat je erin opgesloten ‘een nucleaire ramp’ zou overleven.

De in 2016 overleden zanger wilde graag dat al zijn werk ook fysiek werd bewaard en behouden. ,,Hij heeft er speciaal een bankkluis voor gebouwd”, vertelt Hayes aan het ANP.

Hoeveel materiaal erin wordt bewaard, durft de producent niet in te schatten. ,,Ik gok dat het zoveel is dat je honderd jaar lang elke dag zou moeten werken om het allemaal uit te zoeken”, zegt hij lachend. ,,Er zijn fans die denken dat ze alle bootlegs en demo’s van Prince hebben. Dat is bij lange na niet zo.”

Kerstcadeautje

Een van de albums uit de kluis van Prince is het vrijdag verschenen Welcome 2 America. Hayes, die zo’n dertig jaar met de zanger samenwerkte, produceerde de in 2010 opgenomen plaat. Hij verwacht dat The Prince Estate, verantwoordelijk voor de muziek van Prince, nog wel meer uit de kluis zal opduiken. ,,Ik ben heel benieuwd wat er nog meer is. Nieuwe muziek van Prince is een soort kerstcadeautje. Je weet niet wat het gaat zijn omdat hij elke keer wat anders deed.”

Wat Hayes wel weet, is dat de muziek van de zanger tijdloos is en altijd zal worden beluisterd. ,,Er is muziek die bestudeerd kan worden totdat de aliens op de aarde komen wonen”, grapt hij. ,,Muziek die op universiteiten zal worden bestudeerd, waar colleges over worden zullen gegeven. Er zijn weinig andere artiesten die een meester waren in zoveel verschillende disciplines. Je hebt natuurlijk de muziek, maar ook de mode en hij heeft een Oscar gewonnen voor zijn film Purple Rain. Hij heeft een kleur die iedereen met hem associeert. Als een stad paars zou kleuren weet iedereen voor wie dat is.”

De producent hoopt daarnaast dat Prince wordt herinnerd als een van de eersten die muziek digitaal uitbracht en ervoor opkwam dat artiesten en muzikanten zelf de rechten van hun muziek konden bezitten. Maar een van de belangrijkste dingen die mensen volgens Hayes niet weten is dat Prince veel schonk aan goede doelen. ,,Hij deed heel veel voor anderen. Hij liep daar alleen niet mee te koop, maar vond het wel heel belangrijk om zich in te zetten. Hij gaf ontzettend veel om de mensheid.”

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: