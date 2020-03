Prins Albert geraakt door medeleven na coronabesmetting

AD media podcast ‘Goede zet van NPO om Jeroen Pauw terug te brengen in corona-tijd’

20 maart In de AD Media Podcast, gepresenteerd door Kevin Goes, bespreken tv-columniste Angela de Jong en verslaggevers Dennis Jansen en Alexander van Eenennaam opvallende zaken in de mediawereld. Vandaag onder meer onderwerp van gesprek: is het een goede zet van de NPO om Pauw terug te brengen in corona-tijd?