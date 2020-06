Prins Andrew bood aan mee te helpen aan Epstein-onderzoek

Het ministerie heeft gisteravond een officiële claim ingediend dat het de Britse prins mag ondervragen over zijn banden met Epstein, de Amerikaanse zedendelinquent die vorig jaar zelfmoord pleegde in zijn cel. Door een zogeheten MLA (Mutual Legal Assistance) in te dienen, worden twee landen verplicht om informatie met elkaar uit te wisselen over gerechtelijke en criminele zaken. Omdat Andrew volgens de Amerikanen meermaals geen thuis gaf om mee te werken, was die stap volgens het ministerie noodzakelijk.



Volgens de advocaten van de prins zit de situatie anders in elkaar. ,,Het ministerie van Justitie heeft ons ervan verzekerd dat de hertog nooit een ‘doelwit’ is geweest van hun criminele onderzoeken naar Epstein en dat ze vertrouwelijk zijn vrijwillige medewerking zochten”, schrijven ze vandaag in hun verklaring. ,,In aanloop naar deze gesprekken vroegen we het ministerie van Justitie te bevestigen dat onze medewerking en interviewverzoeken vertrouwelijk bleven, conform de gewone regels die gelden voor vrijwillige samenwerking met het ministerie van Justitie.”