Prins Harry geeft update over baby Archie: ‘Groeit als kool’

dancing with the stars Ouders Anouk Hoogendijk: ‘Ze oefent net zo lang tot het goed is’

19:11 Of het nu gaat om een onbenullig spelletje op de camping, een voetbalwedstrijd op het EK of een dansvoorstelling; als Anouk Hoogendijk iets wil, dan gaat ze tot het gaatje om het te bereiken. Zo typeren Otto en Ineke Hoogendijk uit Mijdrecht hun beroemde dochter, die vanavond haar opwachting maakt in de televisieshow Dancing with the Stars.