‘Prins Harry had weinig productief gesprek met prins William en prins Charles’

Afgelopen weekend zou het gesprek tussen de Engelse royals hebben plaatsgevonden. Hoewel dat dus niet het beoogde resultaat had, zouden Harry en Meghan wel blij zijn geweest met de dialoog met de koninklijke familie. Het stel hoopt nog steeds ooit weer op goede voet met de familie te komen staan. Het gesprek was overigens alleen met Harry.



Bij Oprah vertelde Harry al over het moeizame contact met zijn vader. ,,Toen we net in Canada woonden had ik drie gesprekken met mijn oma en twee gesprekken met mijn vader”, om er daarna aan toe te voegen: ,,Voordat hij stopte met het aannemen van mijn telefoontjes.” Uiteindelijk zijn de twee wel weer met elkaar in gesprek geraakt, maar Harry voelde zich door zijn vader ‘in de steek gelaten’. Zeker gezien Charles ‘eigen ervaringen uit het verleden met Harry’s overleden moeder, prinses Diana, en haar relatie met de Britse roddelbladen’.



Harry sprak teleurgesteld over het gebrek aan steun vanuit de familie toen Meghan als vrouw van kleur meer dan andere koninklijke echtgenotes werd afgebrand in de media en racistische commentaren kreeg te verduren. Hij sprak over een open brief van 72 vrouwen uit het Britse parlement, die zich beklaagden over ‘ouderwetse, koloniale’ ondertonen in de berichtgeving over Meghan. ,,Toch heeft in die drie jaar niemand van mijn familie ooit iets gezegd’’, zei hij. ,,En dat - dat doet pijn.’’